У департаментах КМДА під час обшуків вилучили документацію 20-річної давнини

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У результаті обшуків у Департаменті економіки та інвестицій та в Департаменті земельних ресурсів слідчими Державного бюро розслідувань було вилучено документацію, яка стосується діяльності КМДА в період з 2002 до 2007 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Працівники департаментів надали усю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством, відкриваючи інформацію 20-річної давнини", - йдеться у повідомленні.

Обшуки проводилися відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва "з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення".

Нагадаємо, 9 вересня Київська міська прокуратура та Державне бюро розслідувань прийшли з обшуками до департаментів Київської міської державної адміністрації в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаментів КМДА при передачі в користування суб’єкту господарювання земельних ділянок комунальної власності.

Також нещодавно у Києві повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах директору приватного підприємства, яке на замовлення генпідрядника здійснювало роботи по будівництву Подільського мостового переходу.