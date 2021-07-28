Зеленський про перемовини щодо траншу МВФ: ми знаходимося у вирішальній ситуації

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна знаходиться на вирішальній стадії перемовин з Міжнародним валютним фондом стосовно отримання нового траншу кредиту

Як передає Regionews про це Глава держави заявив під час брифінгу в рамках форуму "Україна 30"

"Я вважаю, що у нас багато речей готово. Деякі речі погоджуються ще між Марченко(міністром фінансів-ред.)", - переконаний Зеленський.

Він додав, що сьогодні увечері запланована телефонна розмова з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Глава держави додав, що "буде обговорено, що готове, а що ні"

"Я вважаю, що ми знаходимося на вирішальній стадії. Є окремі питання, які треба зробити на рівні міністерства фінансів", - додав Зеленський

Нагадаємо, що перший віце - прем'єр Олексій Любченко не виключав, що Україна не отримає черговий транш МВФ до кінця року. Однак урядовець вважає, що жодних потрясінь від цього не буде