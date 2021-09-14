У столиці буде обмежено рух проспектом Бажана

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У Києві через ремонтні роботи частково обмежать рух проспектом Миколи Бажана

Як повідомили у "Київавтодорі", обмеження діятимуть з 15 до 26 вересня, пише RegioNews.

На проспекті Бажана будуть оновлювати покриття дороги. Зокрема, ремонтні роботи проводитимуться на ділянках між станцією метро "Осокорки" та станцією метро "Позняки", а також від станції метро "Харківська" до Харківської площі.

"Основні роботи планується виконати протягом 15-18 вересня. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одному із виїздів зі столиці до кінця вересня обмежать рух.