У столиці буде обмежено рух проспектом Бажана
У Києві через ремонтні роботи частково обмежать рух проспектом Миколи Бажана
Як повідомили у "Київавтодорі", обмеження діятимуть з 15 до 26 вересня, пише RegioNews.
На проспекті Бажана будуть оновлювати покриття дороги. Зокрема, ремонтні роботи проводитимуться на ділянках між станцією метро "Осокорки" та станцією метро "Позняки", а також від станції метро "Харківська" до Харківської площі.
"Основні роботи планується виконати протягом 15-18 вересня. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одному із виїздів зі столиці до кінця вересня обмежать рух.
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