Водителя, повлекшего ДТП с восемью автомобилями в Киеве, арестовали

Фото Киевской городской прокуратуры

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю Honda, который вызвал масштабную аварию на Столичном шоссе

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал столкновение восьми автомобилей.

Шевченковским районным судом г. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога, - заявили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Honda, двигаясь в направлении Обухова, столкнулся с попутной KIA Ceed, после чего эти автомобили выехали на встречку, где столкнулись с еще 6 автомобилями.

В результате ДТП пострадали три человека. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины, - добавили в столичной прокуратуре.

Статья предусматривает лишение свободы до 3 лет с пожизненным лишением права на вождение автомобиля.

Как сообщалось, 13 сентября в Киеве в ДТП попали восемь авто: среди пострадавших 11-летний ребенок.