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14 сентября 2021, 18:40 1054

Водителя, повлекшего ДТП с восемью автомобилями в Киеве, арестовали

14 сентября 2021, 18:40 1054
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Фото Киевской городской прокуратуры
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Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю Honda, который вызвал масштабную аварию на Столичном шоссе

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал столкновение восьми автомобилей.

Шевченковским районным судом г. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога, - заявили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Honda, двигаясь в направлении Обухова, столкнулся с попутной KIA Ceed, после чего эти автомобили выехали на встречку, где столкнулись с еще 6 автомобилями.

В результате ДТП пострадали три человека. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины, - добавили в столичной прокуратуре.

Статья предусматривает лишение свободы до 3 лет с пожизненным лишением права на вождение автомобиля.

Как сообщалось, 13 сентября в Киеве в ДТП попали восемь авто: среди пострадавших 11-летний ребенок.

суд Киев арест ДТП прокуратура

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