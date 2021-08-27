На Миколаївщині упіймали вбивцю, який втік з психлікарні
У Миколаївській області оперативники затримали небезпечного злочинця неподалік медустанови
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.
Правоохоронці з’ясували, що нещодавно за рішенням суду засудженого перевели зі спеціалізованого відділення із суворим наглядом медзакладу до іншого відділення, з якого він і скоїв втечу.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
У результаті оперативно-розшукових заходів та слідчих дій оперативники затримали чоловіка у плавнях одного з сіл Миколаївського району, неподалік медустанови.
Наразі слідчі повідомили чоловікові про підозру за вчинення втечі зі спеціалізованого лікувального закладу та помістили до спеціалізованого відділення із суворим наглядом.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області зі спеціалізованого лікувального закладу втік засуджений за умисне вбивство злочинець, який був сюди примусово госпіталізований.