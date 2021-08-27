На Миколаївщині упіймали вбивцю, який втік з психлікарні

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Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

Правоохоронці з’ясували, що нещодавно за рішенням суду засудженого перевели зі спеціалізованого відділення із суворим наглядом медзакладу до іншого відділення, з якого він і скоїв втечу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

У результаті оперативно-розшукових заходів та слідчих дій оперативники затримали чоловіка у плавнях одного з сіл Миколаївського району, неподалік медустанови.

Наразі слідчі повідомили чоловікові про підозру за вчинення втечі зі спеціалізованого лікувального закладу та помістили до спеціалізованого відділення із суворим наглядом.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області зі спеціалізованого лікувального закладу втік засуджений за умисне вбивство злочинець, який був сюди примусово госпіталізований.