В Україні на коронавірус захворіли знову понад 2 тис. осіб, померло - 22
За минулу добу, 11 вересня, в Україні зафіксували 2 196 нових підтверджених випадків зараження коронавірусною хворобою
Про це свідчать дані на сайті МОЗ, пише RegioNews.
Госпіталізовано за добу 1 257 осіб; летальних випадків - 22, одужало - 499 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.
За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 316 619 осіб; одужало - 2 221 110 осіб; летальних випадків - 54 342; проведено ПЛР-тестувань - 12 269 080.
Нагадаємо, в Україні за 10 вересня COVID-19 діагностували у 3869 осіб, зафіксовано 69 летальних випадків, 1102 людини госпіталізували, 1 1738 пацієнтів - одужали.
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