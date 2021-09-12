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12 вересня 2021, 10:34 7

В Україні на коронавірус захворіли знову понад 2 тис. осіб, померло - 22

12 вересня 2021, 10:34 7
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Фото: Рixabay
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За минулу добу, 11 вересня, в Україні зафіксували 2 196 нових підтверджених випадків зараження коронавірусною хворобою

Про це свідчать дані на сайті МОЗ, пише RegioNews.

Госпіталізовано за добу 1 257 осіб; летальних випадків - 22, одужало - 499 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 316 619 осіб; одужало - 2 221 110 осіб; летальних випадків - 54 342; проведено ПЛР-тестувань - 12 269 080.

Нагадаємо, в Україні за 10 вересня COVID-19 діагностували у 3869 осіб, зафіксовано 69 летальних випадків, 1102 людини госпіталізували, 1 1738 пацієнтів - одужали.

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