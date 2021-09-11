COVID в Україні: за добу виявили більше 3800 випадків зараження

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В Україні за 10 вересня COVID-19 діагностували у 3869 осіб, зафіксовано 69 летальних випадків, 1102 людини госпіталізували, 1 1738 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 10 вересня - 387 дітей та 76 медпрацівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у Львівській області (379), у м.Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР - 33 162 особи, методом ІФА – 7 879 осіб, експрес-тестами – 24 364 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 314 423 особи, одужали - 2 220 611 осіб, летальних випадків - 54 320.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що третьою дозою від COVID-19 прищеплювати в Україні не планують.