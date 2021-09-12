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12 сентября 2021, 10:34

В Украине коронавирусом заболело снова более 2 тыс. человек, умерло - 22

12 сентября 2021, 10:34
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Фото: Рixabay
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За минувшие сутки, 11 сентября, в Украине зафиксировали 2 196 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава, пишет RegioNews.

Госпитализированы за сутки 1 257 человек; летальных исходов - 22, выздоровело - 499 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

За все время пандемии в Украине: заболевших - 2 316 619 человек; выздоровел - 2 221 110 человек; летальных случаев - 54 342; проведено ПЦР-тестов - 12 269 080.

Напомним, в Украине за 10 сентября COVID-19 диагностировали у 3869 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 1102 человека госпитализировали, 1 1738 пациентов - выздоровели.

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