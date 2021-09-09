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09 вересня 2021, 17:52 1831

У МОЗ кажуть, що перехід України у "жовту" зону відтерміновується

09 вересня 2021, 17:52 1831
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Фото з відкритих джерел
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Уряд не запроваджуватиме з 13 вересня протиепідемічних заходів жовтої зони в областях

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ під час регіонального форуму "Реформа системи шкільного харчування".

"Станом на 9 вересня, згідно з індикативними показниками, є підстави для запровадження "жовтого" рівня епідемічної небезпеки. З урахуванням цього МОЗ звернулось до Кабміну щодо розгляду цього питання на засіданні Національної комісії з ТЕБ і НС. Очікуємо, що орієнтовно в середу Кабмін також розгляне внесені МОЗ зміни до постанови Кабміну щодо переходу областей до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу в умовах адаптивного карантину", - зазначив Ляшко.

За словами міністра, в разі прийняття рішення про схвалення ініційованих змін до постанови Кабміну, вона набере чинності не раніше, ніж за 7 днів.

"Концептуальний підхід такий, - уточнив глава МОЗ, - спочатку уряд ухвалює зміни до постанови щодо визначення "жовтого" і "червоного" рівнів епідемічної небезпеки, а після цього буде скликано засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому буде прийнято рішення про переведення всієї країни до жовтого рівня епідемічної небезпеки зони, яке вступить у дію через 7 днів" - пояснив Ляшко

Міністр нагадав, що у подальшому рішення про переведення країни до помаранчевого і червоного рівнів епідемічної небезпеки ухвалюватиме уряд, а щодо кожної області окремо – у разі досягнення відповідних показників, що стосуються рівня захворюваності, тестування і завантаження медичних закладів.

Нагадаємо, що урядовці планували з понеділка 13 вересня запровадити на всій території України "жовту" зону карантину за рішенням держкомісії з питань ТЕБ та НС.

МОЗ карантин Кабмін міністр

 
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