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11 вересня 2021, 11:12 5

У двох регіонах країни критичні показники COVID-госпіталізацій - МОЗ

11 вересня 2021, 11:12 5
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Фото: з відкритих джерел
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Наразі вся територія України перебуває у "зеленій" зоні карантину, однак у двох регіонах перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Зокрема, у Волинській області показник динаміки госпіталізацій перевищений два дні поспіль і станом на ранок 11 вересня становить 53,4%.

Крім того, у Львівській області близько двох тижнів спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Зараз цей показник на рівні 64,7%.

Згідно із нормою динаміки госпіталізацій для "зеленої" зони, цей показник має складати не більше ніж 50%.

Раніше повідомлялось, що станом на 10 вересня у трьох регіонах країни епідеміологічні показники - не в межах норми. У трьох областях України - критичні показники COVID-госпіталізацій.

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