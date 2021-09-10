Зеленський розраховує на обмін полоненими у разі нової зустрічі "нормандської четвірки"

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Президент Володимир Зеленський розраховує, що після проведення нового саміту в "Нормандському форматі" буде здійснено обмін полоненими між РФ та Україною

Як передає RegioNews, про це Зеленський заявив на форумі YES Brainstorming у Києві.

Я не вірю у звільнення "всіх на всіх". Я вірю в те, що після зустрічі можуть бути звільнені 10-20 або більше людей... Все, про що ми домовляємося Росія не робить... Якщо буде зустріч, то буде якийсь результат", - розповів він.

За його словами, зустріч в "Нормандські форматі" повинна бути, але все залежить від Росії. Над проведенням зустрічі зараз працюють.

Раніше повідомлялось, що Зеленський знову заговорив про прямі перемовини з Путіним.

Тим часом Українська делегація в ТКГ заявляє, що країна-агресор свідомо блокує обмін полоненими.