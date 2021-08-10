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10 серпня 2021, 09:06 106

В колонії ОРДО вбили трьох українців

10 серпня 2021, 09:06 106
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Фото: з відкритих джерел
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Бойовики вбили трьох громадян України, які знаходились у Кіровській виправній колонії №33, що розташована на тимчасово окупованій території Донецької області

Як передає RegioNews, про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Telegram.

Отримала шокуючу звістку про вбивство наших співгромадян в Кіровській виправній колонії №33, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області. Всі загиблі були засудженими до початку військової агресії на Сході", - зазначила вона.

За словами Денісової, один із загиблих раніше звертався до омбудсмена з проханням перевести його для відбування покарання на підконтрольну Уряду України територію, однак процес переведення осіб з непідконтрольних територій заблокований окупаційною владою.

"Наслідком зупинення процесу переведення стало порушення права на життя та безпеку наших співгромадян, які перебувають в місцях несвободи на непідконтрольних територіях", - додала Денісова.

Наразі на переведення з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей чекають 450 громадян України, серед них 70 – довічників.

Окрім того, за словами представниці української делегації у ТКГ Тетяни Іванової, питання вбивства трьох українських в'язнів винесуть на найближче засідання Тристоронньої контактної групи.

За її словами, українська делегація буде пропонувати включити в'язнів, які перебувають у колоніях на території ОРДЛО, до списку на обмін полоненими.

Нагадаємо, на вихідних бойовики на Донбасі поранили й вбили військових, які допомагали місцевим жителям.

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