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09 вересня 2021, 11:54 241

Під Києвом чоловік убив ножем товариша по чарці і заснув на місці злочину

09 вересня 2021, 11:54 241
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На Обухівщині поліцейські затримали та повідомили про підозру 31-річному чоловіку, який ударив ножем у серце товариша по чарці, а потім заснув під парканом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, вночі до поліції надійшло повідомлення про смерть 70-річного жителя села Підгірці, що на Обухівщині. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці оглянули тіло та з’ясували, що чоловік помер від удару ножем в серце.

Під час проведення розшукових заходів правоохоронці виявили біля паркану подвір’я ще одного чоловіка, який спав", - розповіли у поліції.

Згодом поліцейські з’ясували, що під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого 31-річний чоловік наніс ножове поранення товаришу в область грудної клітини, від якої власник будинку помер на місці події.

Після цього він вийшов з будинку та заснув поблизу огорожі. З місця події вилучено розкладний ніж зі слідами бурого кольору та направлено на експертизу.

Чоловіку загрожує ув‘язнення на строк від семи до п‘ятнадцяти років.

Нагадаємо, що нещодавно на Житомирщині дружина зарізала чоловіка.

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