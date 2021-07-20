У Києві пограбували банк
У Києві 20 липня пограбували банк "УкрСиббанк"
Як повідомили у пресслужбі поліції Києва, жінка кинула "коктейль Молотова" і під погрозою пістолета забрала кошти у касирів, пише RegioNews.
Працівники установи негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою.
Поліція порушила кримінальну справу за фактом "розбій", санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині затримали озброєну банду, яка грабувала людей.
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