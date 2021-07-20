08:31  19 липня
В Україні зафіксували менш ніж 200 нових COVID-випадків
09:14  20 липня
Негода залишила без світла 75 населених пунктів
08:32  20 липня
Війна на Донбасі: бойовики тричі відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
20 липня 2021, 12:34 464

У Києві пограбували банк

20 липня 2021, 12:34 464
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві 20 липня пограбували банк "УкрСиббанк"

Як повідомили у пресслужбі поліції Києва, жінка кинула "коктейль Молотова" і під погрозою пістолета забрала кошти у касирів, пише RegioNews.

Працівники установи негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом "розбій", санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині затримали озброєну банду, яка грабувала людей.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua