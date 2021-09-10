У трьох областях України - критичні показники COVID-госпіталізацій
Станом на 10 вересня у трьох регіонах країни епідеміологічні показники - не в межах норми
Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
Так, Львівська область протягом тривалого часу має високу динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі цей показник складає 62,4%, раніше він перебував в межах 62,3-78%.
Крім цього, в Закарпатській області другий день поспіль спостерігається висока динаміка COVID-госпіталізацій. За останніми даними, вона зупинилася на позначці 60%, хоча днем раніше складала 50,8%.
Сьогодні до цього списку також потрапила і Волинська область, у даному регіоні показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом становить 53,6%, хоча раніше він становив лише 29,9%-37,7%.
Нагадаємо, минулої доби в Україні у двох областях залишалася також критична ситуація з COVID-госпіталізаціями.