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10 вересня 2021, 10:48 1003

У трьох областях України - критичні показники COVID-госпіталізацій

10 вересня 2021, 10:48 1003
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Фото: Рixabay
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Станом на 10 вересня у трьох регіонах країни епідеміологічні показники - не в межах норми

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, Львівська область протягом тривалого часу має високу динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі цей показник складає 62,4%, раніше він перебував в межах 62,3-78%.

Крім цього, в Закарпатській області другий день поспіль спостерігається висока динаміка COVID-госпіталізацій. За останніми даними, вона зупинилася на позначці 60%, хоча днем раніше складала 50,8%.

Сьогодні до цього списку також потрапила і Волинська область, у даному регіоні показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом становить 53,6%, хоча раніше він становив лише 29,9%-37,7%.

Нагадаємо, минулої доби в Україні у двох областях залишалася також критична ситуація з COVID-госпіталізаціями.

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