В трех областях Украины - критические показатели COVID-госпитализаций

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По состоянию на 10 сентября в трех регионах страны эпидемиологические показатели - не в пределах нормы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, Львовская область в течение длительного времени имеет высокую динамику госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель составляет 62,4%, ранее он находился в пределах 62,3-78%.

Кроме этого, в Закарпатской области второй день подряд наблюдается высокая динамика COVID-госпитализаций. По последним данным, она остановилась на отметке 60%, хотя днем ранее составляла 50,8%.

Сегодня в этот список также попала и Волынская область, в данном регионе показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом составляет 53,6%, хотя ранее он составлял только 29,9%-37,7%.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине в двух областях оставалась также критическая ситуация с COVID-госпитализациями.