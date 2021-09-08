14:58  08 вересня
В Україні подешевшала низка продуктів: які найбільше
14:49  08 вересня
В уряді хочуть ввести штрафи через неякісне надання соцпослуг
17:38  08 вересня
На Донбасі окупанти знову обстріляли наших захисників з забороненої Мінськими угодами зброї
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2021, 18:24 35

У Раді дозволили виділити 70 мільйонів гривень на будівництво університету Зеленського

08 вересня 2021, 18:24 35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 70,01 мільйонів гривень на будівництво президентського університету

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал народного депутата Олексія Гончаренка

Згідно з матеріалами до засідання комітету, планується виділити 14 мільйонів гривень "на розробку науково-методичних та концептуальних засад створення вищого навчального закладу нового типу".

Крым цього 56 мільйонів планується, серед іншого витратити на підрядні, підготовчі, земельні, будівельні, монтажні роботи, погодження, підключення облаштування інженерних мереж, прийняття об’єкта в експлуатацію.

Нагадаємо, що навчальний процес в Президентському університеті за планами уряду може розпочатися у жовтні 2023 року. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, викладачі президентського університету можуть розраховувати на зарплатню у 4 тисячі доларів.

зарплати президент учителя университет

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram