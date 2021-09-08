У Раді дозволили виділити 70 мільйонів гривень на будівництво університету Зеленського

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Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 70,01 мільйонів гривень на будівництво президентського університету

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал народного депутата Олексія Гончаренка

Згідно з матеріалами до засідання комітету, планується виділити 14 мільйонів гривень "на розробку науково-методичних та концептуальних засад створення вищого навчального закладу нового типу".

Крым цього 56 мільйонів планується, серед іншого витратити на підрядні, підготовчі, земельні, будівельні, монтажні роботи, погодження, підключення облаштування інженерних мереж, прийняття об’єкта в експлуатацію.

Нагадаємо, що навчальний процес в Президентському університеті за планами уряду може розпочатися у жовтні 2023 року. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, викладачі президентського університету можуть розраховувати на зарплатню у 4 тисячі доларів.