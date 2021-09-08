В Раде разрешили выделить 70 миллионов гривен на строительство университета Зеленского

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Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 70,01 миллионов гривен на строительство президентского университета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал народного депутата Алексея Гончаренко

Согласно материалам к заседанию комитета, планируется выделить 14 миллионов гривен "на разработку научно-методических и концептуальных основ создания высшего учебного заведения нового типа".

Крым этого 56 миллионов планируется, среди прочего потратить на подготовительные, земельные, строительные, монтажные работы, согласование, подключение обустройства инженерных сетей, принятие объекта в эксплуатацию.

Напомним, что учебный процесс в Президентском университете по планам правительства может начаться в октябре 2023 года. По словам министра образования Сергея Шкарлета, преподаватели президентского университета могут рассчитывать на зарплату в 4 тысячи долларов.