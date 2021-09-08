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08 вересня 2021, 09:29 9

Вже 10 млн щеплень від COVID зробили в Україні - МОЗ

08 вересня 2021, 09:29 9
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Фото: з відкритих джерел
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Понад 10 мільйонів українців від початку вакцинальної кампанії отримали COVID-щеплення. Одну дозу отримали 5 666 017 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 407 024 людини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу - 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 073 041 щеплення", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу вакцинували 149 618 осіб. Одну дозу отримали 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397.

Протягом доби працювали 968 мобільних бригад, 2 986 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації.

Раніше повідомлялось, що в останній день літа COVID-щеплення отримали понад 150 тисяч українців.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав основну причину, чому не вдалося зробити 10 мільйонів щеплень українцям, як він обіцяв перед призначенням на посаду міністра.

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