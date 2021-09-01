В останній день літа COVID-щеплення отримали понад 150 тисяч українців

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Протягом 31 серпня в Україні проти COVID-19 щеплення отримали 157 049 осіб, що у загальному підсумку склало 9 239 171 щеплення за увесь період починаючи з 24 лютого

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Так, за вчорашній день першу дозу вакцини отримали 54 355 людей, другу дозу - 102 694 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу - 5 413 770 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 825 401 людина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали 981 мобільна бригада, 2962 пункти щеплень, 327 центрів вакцинації.

Нагадаємо, 30 серпня проти COVID-19 було щеплено 150 482 людини. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані - 99 792 людини.

Раніше повідомлялось, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав основну причину, чому не вдалося зробити 10 мільйонів щеплень українцям, як він обіцяв перед призначенням на посаду міністра.