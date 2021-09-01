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01 вересня 2021, 09:46 4

В останній день літа COVID-щеплення отримали понад 150 тисяч українців

01 вересня 2021, 09:46 4
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом 31 серпня в Україні проти COVID-19 щеплення отримали 157 049 осіб, що у загальному підсумку склало 9 239 171 щеплення за увесь період починаючи з 24 лютого

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Так, за вчорашній день першу дозу вакцини отримали 54 355 людей, другу дозу - 102 694 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини, з них отримали одну дозу - 5 413 770 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 825 401 людина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали 981 мобільна бригада, 2962 пункти щеплень, 327 центрів вакцинації.

Нагадаємо, 30 серпня проти COVID-19 було щеплено 150 482 людини. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані - 99 792 людини.

Раніше повідомлялось, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав основну причину, чому не вдалося зробити 10 мільйонів щеплень українцям, як він обіцяв перед призначенням на посаду міністра.

коронавірус МОЗ пандемія вакцинація щеплення

 
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