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28 серпня 2021, 17:36 496

Ляшко розповів, чому не вдалося зробити 10 мільйонів щеплень за літо

28 серпня 2021, 17:36 496
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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав основну причину, чому не вдалося зробити 10 мільйонів щеплень українцям, як він обіцяв перед призначенням на посаду міністра

Як передає RegioNews, про це Ляшко заявив під час зустрічі з журналістами з нагоди 100 днів перебування на посаді міністра.

Так, на думку Ляшка, основною причиною стали святкові дні та українська звичка відкладати усе на "після свят".

Якби не ці свята і не українські "після свят", ми спокійно попали б і в 10 мільйонів до кінця літа. Зараз можливо буде (ця цифра - ред.) із затримкою в тиждень", - зазначив міністр.

За його словами, наразі зроблено понад 8,8 мільйона щеплень, але попереду ще 4 дні серпня і ця цифра буде більшою.

Коли я заходив на посаду міністра охорони здоров’я, обіцяв, що пріоритетом буде вакцинація проти COVID. Щоб українці могли вакцинуватись, подорожувати й працювати. Я в принципі цю обіцянку виконав... Вакцина є", - повідомив Ляшко.

Раніше повідомлялось, що Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців.

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