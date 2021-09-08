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08 сентября 2021, 09:29 15

Уже 10 млн прививок от COVID сделали в Украине - Минздрав

08 сентября 2021, 09:29 15
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Фото: из открытых источников
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Более 10 миллионов украинцев с начала вакцинальной кампании получили COVID-прививки. Одну дозу получили 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"С начала вакцинальной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу - 5 666 017 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 073 041 прививка", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки вакцинировали 149 618 человек. Одну дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированные - 102 397.

В течение суток работали 968 мобильных бригад, 2 986 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

Ранее сообщалось, что в последний день лета COVID-прививку получили более 150 тысяч украинцев.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал основную причину почему не удалось сделать 10 миллионов прививок украинцам, как он обещал перед назначением на должность министра.

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