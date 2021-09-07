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07 вересня 2021, 09:01 84

COVID в Україні: за добу виявили майже 2200 випадків зараження

07 вересня 2021, 09:01 84
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 6 вересня виявили 2 197 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Львівській області

Як передає RegioNews про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 304 нових випадки, "лідерами" по захворюваності є Львівська (165), Харківська (163), Дніпропетровська (151) і Запорізька (149) області.

Всього за добу госпіталізували 485 осіб, 53 хворих померли, одужали 1 429 осіб. Серед захворілих за добу - 197 дітей та 37 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 22 596 осіб, методом ІФА – 7 811 осіб, експрес-тестами – 17 992 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 300 504 людини, з них 2 214 606 осіб одужали, 54 054 хворих померли.

Нагадаємо, що в Україні за 5 вересня виявили 773 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Чернівецькій області.

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