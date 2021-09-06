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06 вересня 2021, 21:58

У МВС обіцяють видавати довідку про несудимість безкоштовно і за один день

06 вересня 2021, 21:58
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Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві внутрішніх справ планують розширити перелік онлайн-послуг для громадян, зокрема, створивши для них можливість реєстрації та перереєстрації транспортного засобу онлайн та спростити отримання окремих документів, зокрема довідки про несудимість

Як пише RegioNews з посиланням на Укрінформ, про це під час презентації проєктів та пріоритетних напрямів діяльності МВС заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Ми плануємо суттєво розширити можливості користувачів завдяки електронному кабінету водія та у додатку "Дія". Зокрема, це будуть онлайн-реєстрація та перереєстрація транспортного засобу, обмін посвідчення водія у онлайн-режимі з можливістю отримання його поштою, отримання послуг у сервісних центрах МВС на підставі електронного паспорта через застосунок "Дія", а також - отримання довідки про несудимість за один день, безкоштовно та в онлайн-режимі", - сказав очільник МВС.

Також, відповідно до інфографіки, представленої міністром, планується надати користувачам і можливість оплати вартості адміністративної послуги за допомогою QR-коду.

Нагадаємо, що 2 вересня у семи містах з'явилася можливість змінити через додаток "Дія" приписку до військомату. З 1 вересня через додаток стало можливо подавати документи для реєстрації шлюбу.

паспорт Дія міністр МВС права

 
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