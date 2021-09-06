В МВД обещают выдавать справку о несудимости бесплатно и за один день

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В Министерстве внутренних дел планируют расширить перечень онлайн-услуг для граждан, в частности, создав для них возможность регистрации и перерегистрации транспортного средства онлайн и упростить получение отдельных документов, в частности справки о несудимости

Как пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ об этом во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Мы планируем существенно расширить возможности пользователей благодаря электронному кабинету водителя и в приложении "Дия". В частности, это будут онлайн-регистрация и перерегистрация транспортного средства, обмен удостоверения водителя в онлайн-режиме с возможностью получения его по почте, получение услуг в сервисных центрах МВД на основании электронного паспорта через приложение "Дія", а также - получение справки о несудимости за один день, бесплатно и в онлайн-режиме", - сказал глава МВД.

Также, согласно инфографике, представленной министром, планируется предоставить пользователям возможность оплаты стоимости административной услуги с помощью QR-кода.

Напомним, что 2 сентября в семи городах появилась возможность изменить через приложение "Дія" приписку в военкомат. С 1 сентября через приложение стало возможно подавать документы для регистрации брака.