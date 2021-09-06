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06 вересня 2021, 15:52 114

У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ

06 вересня 2021, 15:52 114
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Фото з відкритих джерел
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У Києві за 35-й тиждень 2021 року рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції зріс на 55,6% порівняно з попереднім тижнем

Про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, передає RegioNews.

Зростання захворюваності відбулося за рахунок і дорослого, і дитячого населення.

У столиці за 35-й тиждень 2021 року зареєстроване 6 444 хворих на грип та ГРВІ, зокрема COVID-19. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 71%. На сьогодні показник захворюваності становить 217,5... Спостерігається зростання захворюваності на 55,6% порівняно з попереднім тижнем, яке сталося за рахунок і дорослого, і дитячого населення. Так, дітей захворіло - 2797 (зростання на 43,1%), дорослих - 3647 осіб (зростання на 66,2%), - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що діти становлять 43,3% у структурі захворюваності, попереднього тижня - 47,1%. Із них 36,6% - діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 46,1% - зареєстровано 1023 випадки.

До медичних закладів за 35-й тиждень госпіталізовано 346 осіб, серед госпіталізованих - 78 дітей, - додають у КМДА.

Як повідомлялося, за даними Держстату, з початку року смертність в Україні перевищила минулорічний показник на понад 20%.

Також стало відомо, коли в Україні скасують масковий режим.

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