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06 сентября 2021, 15:52 122

В столице растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

06 сентября 2021, 15:52 122
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Фото из открытых источников
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В Киеве за 35-ю неделю 2021 года уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 55,6% по сравнению с предыдущей неделей

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава, передает RegioNews.

Рост заболеваемости произошел за счет и взрослого, и детского населения.

В столице в 35-й неделе 2021 года зарегистрировано 6 444 больных гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 71%. На сегодня показатель заболеваемости составляет 217,5... Наблюдается рост заболеваемости на 55,6% по сравнению с предыдущей неделей, который произошёл за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 2797 (рост на 43,1%), взрослых - 3647 человек (рост на 66,2%), - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что дети составляют 43,3% в структуре заболеваемости, на предыдущей неделе - 47,1%. Из них 36,6% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 46,1% - зарегистрировано 1023 случая.

В медицинские учреждения за 35-ю неделю госпитализированы 346 человек, среди госпитализированных - 78 детей, - добавляют в КГГА.

Как сообщалось, по данным Госстата, с начала года смертность в Украине превысила прошлогодний показатель более чем на 20%.

Также стало известно, когда в Украине отменят масочный режим.

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