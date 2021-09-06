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06 вересня 2021, 11:59 971

У столиці демонтували пам'ятник, встановлений "на честь дружби Києва та Москви"

06 вересня 2021, 11:59 971
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Фото з відкритих джерел
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У столиці демонтували пам'ятник, що був встановлений "на честь дружби Києва та Москви" у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8

Про це йдеться на сайті Київської міської ради, пише RegioNews.

Вказано, що комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого був пам'ятник, виконало рішення Київради від 8 липня 2021 року.

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пам’ятний знак "на честь дружби Києва та Москви" було встановлено у серпні 2001 року.

У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори, у липні 2021 року Київрада, внаслідок численних звернень мешканців столиці, ухвалила рішення про демонтаж пам'ятника.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі декомунізували будівлю історичного музею.

Україна Київ Москва пам'ятник Столиця

 
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