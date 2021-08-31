Обов’язкову вакцинацію для освітян запроваджувати не будуть - МОЗ

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У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють утриматись від запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для працівників закладів освіти, попри незначний відсоток вакцинованих працівників

Як передає RegioNews, про це повідомив речник міністерства Роман Борщ в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вакцинація в Україні проти COVID-19 є добровільною і безоплатною. Наразі не передбачено ніякої примусової вакцинації. Наразі в Міністерстві не розглядається будь-який примусовий елемент щеплення будь-якої групи населення", - зазначив він.

За його словами, є постанова Кабміну, яка чітко регламентує, у яких випадках може працювати заклад освіти чи не може, а також постанова МОЗ, яка дозволяє закладам освіти краще та безпечно організувати навчання.

Наразі, за інформацією речника, зроблено майже 890 тисяч щеплень працівникам сфери освіти.

Нагадаємо, перед початком нового навчального року повністю вакциновані від коронавірусу лише 29% колективів українських шкіл, ще 23% щеплені однією дозою.

Раніше у МОЗ запевнили, що нещепленим від COVID-19 дітям не можуть відмовити в прийомі на навчання.