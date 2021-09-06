Кузін повідомив, що в листопаді вже можуть ввести локдаун

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Як передає RegioNews, про це він розповів у ефір "Сніданок з 1+1".

Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити " жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - повідомив Кузін.

Кузін додав, що, швидше за все, уникнути локдауну не вдасться. На його думку, вже листопаді країна може наблизитися до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, тоді можуть ввести і локдаун.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що пандемія коронавірусу триватиме ще не менше двох років.