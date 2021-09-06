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У трьох областях рівень госпіталізації перевищує норму - МОЗ
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06 вересня 2021, 10:49 417

У трьох областях рівень госпіталізації перевищує норму - МОЗ

06 вересня 2021, 10:49 417
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на 6 вересня всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні, проте в трьох областях перевищено показник динаміки госпіталізацій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, в Луганській області перевищено показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. За останніми даними, він в даному регіоні становить 104%, хоча раніше становив 89,9-97,2%.

У Львівській області показник динаміки госпіталізацій також зріс. Зараз динаміка COVID-госпіталізацій в даному регіоні становить 66,3%, раніше становила 58,9-53,8%.

У Рівненській області динаміка госпіталізацій також перевищує норму - 54,4%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим або підозрою на COVID-19 повинна становити не більше 50%.

Раніше повідомлялося, що 6 вересня в Україні виявили 773 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Чернівецькій області.

коронавірус ушпиталення МОЗ регіони область

 
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