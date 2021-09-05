10:20  05 сентября
За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболело более сотни детей
12:28  05 сентября
На восстановление столичного костела Святого Николая собрали 1 млн грн за один день
17:18  05 сентября
На Донбассе затишье: с начала суток обстрелов не наблюдалось
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2021, 18:48 26

В тридцати городах Украины прошел марш за права животных

05 сентября 2021, 18:48 26
Читайте також українською мовою
Фото Сусильне
Читайте також
українською мовою

Всеукраинский марш за права животных одновременно состоялся в 30 городах Украины, а также в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Участники марша собрались, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты животных.

Они требуют положить конец жестокости и защитить животных от издевательств.

По мнению активистов, цирки с животными, контактные зоопарки, дельфинарии, пушные фермы и притравочные станции – это варварство, которому нет места в современной Украине.

Нас достало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов. Нас достало, что издевательство над животными всё ещё подают как развлечения. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днём только умножается, - говорится в заявлении гуманистического движения UAnimals, которое является организатором мероприятия.

Как сообщалось, в прошлом году экс-мэра-живодера Владимира Байдича уволили с работы.

Также в Полтаве бездомных животных признали частью экосистемы города.

животные законопроект права марш акции протеста

В Киеве под посольством РФ протестуют против задержания похищенных накануне крымских татар
05 сентября 2021, 16:30
В Киеве возле метро Житомирская прогуливался лось
03 сентября 2021, 15:37
Под Харьковом зафиксировали вспышку африканской чумы: уже введен карантин
03 сентября 2021, 09:46
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua