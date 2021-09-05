В тридцати городах Украины прошел марш за права животных

Фото Сусильне

Всеукраинский марш за права животных одновременно состоялся в 30 городах Украины, а также в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Участники марша собрались, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты животных.

Они требуют положить конец жестокости и защитить животных от издевательств.

По мнению активистов, цирки с животными, контактные зоопарки, дельфинарии, пушные фермы и притравочные станции – это варварство, которому нет места в современной Украине.

Нас достало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов. Нас достало, что издевательство над животными всё ещё подают как развлечения. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днём только умножается, - говорится в заявлении гуманистического движения UAnimals, которое является организатором мероприятия.

Как сообщалось, в прошлом году экс-мэра-живодера Владимира Байдича уволили с работы.

Также в Полтаве бездомных животных признали частью экосистемы города.