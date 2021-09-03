Під Харковом зафіксували спалах африканської чуми: вже введено карантин

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У Харківській області введено карантинні обмеження через розповсюдження випадків африканської чуми свиней

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Харківської ОДА.

Так, спалах хвороби зафіксовано у Національному природному парку "Слобожанський" Богодухівського району. Там було знайдено 9 померлих тварин.

Відібрані проби від тварин надіслали до регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області.

2 вересня ми отримали експертизу про підтвердження діагнозу африканської чуми свиней. Тому було винесено розпорядження про встановлення тимчасових карантинних обмежень з АЧС", - йдеться у повідомленні

Зокрема, визначено межі тимчасової зони захисту радіусом 3 км від епізоотичного вогнища, до якої належать територія НПП "Слобожанський", частина населених пунктів с. Оленівське, с. Мурафа, с. Лісне Краснокутської селищної ради.

Зараз поліція з'ясовує, за яких обставин свині інфікувалися африканською чумою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Молочанську Запорізької області зафіксований новий спалах африканської чуми свиней. У місті ввели карантин.