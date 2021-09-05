У Києві під посольством РФ протестують проти затримання викрадених напередодні кримських татар

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Біля посольства Росії в Києві відбувається акція на підтримку кримських татар, яких затримали в окупованому Криму напередодні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На акцію прийшли десятки людей, вони тримають у руках плакати "Ні репресіям", "Путін - вбивця".

Адже 3 і 4 вересня в окупованому Криму після обшуків відвезли у невідомому напрямку п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, Нарімана Джеляля, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова і Шевкета Усеінова. Родичі та адвокати роблять спроби знайти зниклих, але досі місцезнаходження жодного із затриманих не відомо.

Учасники акції вимагають звільнити усіх п'ятьох викрадених кримських татар та усіх, кого Росія незаконно заарештувала.

Як повідомлялося, за інформацією омбудсмена, понад 400 громадян України позбавлені волі в РФ та на окупованих територіях.