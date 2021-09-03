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03 вересня 2021, 15:37 1418

У Києві біля метро Житомирська прогулювався лось

03 вересня 2021, 15:37 1418
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Фото з відкритих джерел
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Киянина "налякав" дикий лось, який прогулювався у лісочку неподалік станції метро "Житомирська"

Про це пише RegioNews з посиланням на відео опубліковане Телеграм каналом "Х.Київ".

Чоловік помітив лося, який дуже його налякав. Автор відео смішно коментував кожен рух тварини. Чоловік так перелякався, що почав робити помилки в мові, чим насмішив глядачів.

Користувачі соцмереж у коментарях, серед іншого зазначили, що в цій ситуації тварина поводилася більш, аніж нормально, на відміну від людини.

Київ метро прогулянки тварини

 
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