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30 серпня 2021, 14:21 1628

На Кіровоградщині затримали підлітка: підозрюють у вбивстві 16-річної дівчини, тіло якої знайшли в колодязі

30 серпня 2021, 14:21 1628
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Фото: з відкритих джерел
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У Кіровоградській області правоохоронці встановили та затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, тіло якої знайшли в колодязі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Департаменту карного розшуку.

Правоохоронці провели масштабні обшуки та вилучили докази, які свідчать про причетність підлітка до вбивства. За даними поліції, неповнолітня загинула від механічної асфіксії.

Завдяки зібраній інформації слідчі у взаємодії з працівниками карного розшуку визначили, що до вчинення холоднокровного вбивства може бути причетний 16-річний місцевий мешканець, який проживав неподалік", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб.

Раніше повідомлялось, що у селі Бобринці на Кіровоградщині знайшли мертвою у закинутому колодязі 16-річну дівчину, яка в ніч на 15 серпня пішла з дому.

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