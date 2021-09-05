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Вранці на Донбасі "тишу" не порушували
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05 вересня 2021, 10:06 22

Вранці на Донбасі "тишу" не порушували

05 вересня 2021, 10:06 22
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Фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 4 вересня, в районі проведення ООС збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню, сьогодні від ранку обстрілів не було

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий, - йдеться в повідомленні.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 5 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4342 транспортних засобів, 4400 особи, з яких 4192 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялось 2 особи. Виявлено 41 адміністративне правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 22 злочини.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 886 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 984 особи. А через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 35 осіб.

Як повідомлялося, вчора на Донбасі російські окупанти тяжко поранили нашого військового.

Донбас ООС РФ обстріли поранення

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