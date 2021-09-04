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На Донбасі російські окупанти тяжко поранили нашого військового
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04 вересня 2021, 10:51 13

На Донбасі російські окупанти тяжко поранили нашого військового

04 вересня 2021, 10:51 13
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Фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Станом на 7 годину ранку, 4 вересня, зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил.

У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 2 вересня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ

Донбас ООС обстріл військові поранення

 
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