У Києві викрили рекламну агенцію, що розробляла інформкампанії для бойовиків

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У Києві фахівці Служби безпеки України викрили рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій "ЛНР/ДНР" та окупаційної "влади" Криму

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Слідчі встановили, що згадана агенція почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році - тоді вони розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ.

Як зазначають у службі, вказані рекламні матеріали містили явні заклики до розколу та федералізації України.

В архівах агенції, які вдалось вилучити під час обшуків, знайшли макети та готову продукцію із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика" тощо.

За даними СБУ, київська агенція є дочірньою компанією московської фірми та повністю контролюється громадянами РФ.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР", яка планувала влаштувати теракти.

Раніше у Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи.