США братимуть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму - віце-прем'єр

Фото з відкритих джерел

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що Сполучені Штати Америки братимуть участь в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму

Як передає Regionews.ua">RegioNews, про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів.

"Я не можу розкривати деталі пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму. Ми сподіваємося, що вже найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань”, - заявила Стефанішина.

Віце-прем’єр додала, що Штати братимуть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі та порушуватимуть питання Криму не лише у нормандському форматі, але й в більш широких форматах.

"США вже матеріалізують своє бачення їхньої ролі в урегулюванні конфлікту, але з сьогоднішнього дня будуть обговорюватися не лише у нормандському форматі, але і в більш ширшому форматі, включаючи Сполучені Штати", - відзначила Стефанішина.

Нагадаємо, що навесні Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створення нового формату переговорів щодо Донбасі