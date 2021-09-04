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04 вересня 2021, 11:38 10

США братимуть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму - віце-прем'єр

04 вересня 2021, 11:38 10
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Фото з відкритих джерел
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Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що Сполучені Штати Америки братимуть участь в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму

Як передає Regionews.ua">RegioNews, про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів.

"Я не можу розкривати деталі пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму. Ми сподіваємося, що вже найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань”, - заявила Стефанішина.

Віце-прем’єр додала, що Штати братимуть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі та порушуватимуть питання Криму не лише у нормандському форматі, але й в більш широких форматах.

"США вже матеріалізують своє бачення їхньої ролі в урегулюванні конфлікту, але з сьогоднішнього дня будуть обговорюватися не лише у нормандському форматі, але і в більш ширшому форматі, включаючи Сполучені Штати", - відзначила Стефанішина.

Нагадаємо, що навесні Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створення нового формату переговорів щодо Донбасі

Донбас США Нормандський формат Крим конфлікт

 
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