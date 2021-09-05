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Утром на Донбассе "тишину" не нарушали
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05 сентября 2021, 10:06 9

Утром на Донбассе "тишину" не нарушали

05 сентября 2021, 10:06 9
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 4 сентября, в районе проведения ООС вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, сегодня с утра обстрелов не было

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

Возле Золотого-3 противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое, - говорится в сообщении.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7 часов утра, 5 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4342 транспортных средств, 4400 человек, из которых 4192 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялось 2 человека. Выявлено 41 административное правонарушение.

За указанный период полицейскими раскрыто 22 преступления.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 886 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 984 человека. А через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 35 человек.

Как сообщалось, вчера на Донбассе российские оккупанты тяжело ранили нашего военного.

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