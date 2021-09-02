На Херсонщині батьки побили педагога: жінка серйозно постраждала

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У Херсонській області 31 серпня під час батьківських зборів побили заступника директора Благодатненського ліцею

Про це пише RegioNews з посиланням на місцевий сайт "Херсонці".

Зазначається, що педагог постраждала досить серйозно. Вона знепритомніла від удару по голові. На місце подій викликали карету "швидкої допомоги".

Причина конфлікту на цей час невідома.

Директор ліцею Галина Болокан відмовилася коментувати інцидент. Вона заявила, що "це їхня внутрішня справа"

У поліції інформацію про конфлікт підтвердили. Виконувач обов'язки начальника відділу Нацполіції в селищі Білозерка Іван Пастух зазначив, що заступник директора ліцею подала відповідну заяву, вона зареєстрована. Матеріали за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (ст.125 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Вінницькій школі №4 під час святкової лінійки до Дня знань помер 71-річний чоловік.