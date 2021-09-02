На Полтавщині судитимуть чоловіка, який у СІЗО вимагав гроші від арештованих

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У Полтаві до суду направили справу місцевого "смотрящего", який у СІЗО вимагав гроші від арештованих

Як пише RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Полтавській області.

Правоохоронці розповіли, що до Полтавської установи виконання покарань №23 потрапив 34-річний чоловік. Він одразу назвався "смотрящім" та почав встановлювати в камерах свої порядки.

Чоловік вимагав від новоприбулих арештантів гроші. Також він координував роботу своїх спільників – теж арештованих, які перебувають під слідством – та підбурював їх порушувати закон.

Найцікавіше, що чоловік, який намагався встановити у СІЗО Полтави злодійські "закони", сам мав над собою "керівництво". Він звітував та підкорявся 30-річному арештанту цього СІЗО, який іменує себе "авторитетом".

Тепер за такі злодіяння йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у СІЗО Луцька вбили чоловіка, який зарубав дружину та доньку.