Обыски в Полтавском горсовете: задержаны чиновник и депутат

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Служба безопасности Украины в Полтавской области разоблачила на получении неправомерной выгоды должностных лиц одного из управлений Полтавского городского совета и депутата горсовета

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленники пытались организовать систему поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности, - говорится в сообщении.

По данным следствия, стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в 5 тысяч долларов США.

Оперативники СБУ задержали депутата в соответствии со ст. 208 УПК Украины во время получения второго транша "платежа".

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному и причастным должностным лицам в ближайшее время планируется объявить о подозрении. Продолжаются следственные действия.

По неподтвержденным официально данным, задержан председатель фракции "За майбутне" в Полтавском горсовете Евгений Дикань и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавской общины Николай Шевелев.

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Как сообщалось, сегодня в Полтавском горсовете СБУ проводила обыски.