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02 вересня 2021, 13:09 87

В поліції розповіли, де з'являться нові системи фотофіксацій порушень ПДР

02 вересня 2021, 13:09 87
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Фото: з відкритих джерел
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З 3 вересня на автомобільних дорогах трьох областей та чотирьох міст запрацюють прилади автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

3 вересня на автомобільних дорогах Вінницької, Львівської, та Чернігівської областей, а також у містах Полтава, Миколаїв, Харків та Хуст запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - йдеться у повідомленні.

Наразі автоматично фіксують правопорушення 97 приладів контролю, які розташовані у містах Житомир, Запоріжжя, Київ, Кропивницький, Кривий Ріг, Львів, Мелітополь, Харків, Черкаси, Чернігів, та Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській, Полтавській областях.

Нагадаємо, що 26 липня на автомобільних дорогах двох областей та двох великих міст почали працювати камери фіксації правопорушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Раніше повідомлялось, що перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що за період автоматичної фіксації ПДР кількість порушень зменшилася увосьмеро.

ПДР камери дороги фото порушення Нацполіція

 
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