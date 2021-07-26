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26 липня 2021, 10:16 502

З 26 липня у двох містах і областях запрацюють камери фіксації порушень ПДР

26 липня 2021, 10:16 502
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Фото з відкритих джерел
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З 12:00 години 26 липня на автомобільних дорогах двох областей та двох великих міст почнуть працювати камери фіксації правопорушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

Камери запрацюють в Житомирській і Кіровоградській областях, а також у Кропивницькому і Харкові.

Кіровоградська область

  • на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Житомирська область

  • на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
  • на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Кропивницький

  • вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Харків

  • просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год)

В повідомленні зазначається, що ці місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками.

Нагадаємо, раніше Аваков пояснив, для чого запроваджують автоматичну фото- і відеофіксацію порушень ПДР.

Україна Київ Харків Житомир камери

 
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