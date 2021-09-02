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02 сентября 2021, 13:09 4

В полиции рассказали, где появятся новые системы фотофиксаций нарушений ПДД

02 сентября 2021, 13:09 4
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Фото: из открытых источников
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С 3 сентября на автомобильных дорогах трех областей и четырех городов заработают приборы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

3 сентября на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов контроля, которые расположены в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, и Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.

Напомним, что 26 июля на автомобильных дорогах двух областей и двух крупных городов начали работать камеры фиксации правонарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что за период автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в восемь раз.

ПДД камеры дороги фото нарушение Нацполиция

 
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