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01 вересня 2021, 10:15 878

В Україні показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину

01 вересня 2021, 10:15 878
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Фото: Рixabay
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Станом на 1 вересня всі регіони України перебувають в "зеленій" зоні карантину, однак дві області перебувають не в межах норми

Про це свідчать дані МОЗ, пише RegioNews.

Відповідно до показників поширення COVID-19 в країні, спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус в Івано-Франківській та Чернігівській областях.

У Вінницькій області, де тривалий час було перевищення по даному показнику, ситуація стабілізувалася - наразі динаміка COVID-госпіталізацій становить в цьому регіоні 32,1%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна становити не більш ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за 31 серпня виявили 2075 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.

коронавірус карантин хвороба МОЗ зона

 
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