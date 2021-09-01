В Україні показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину
Станом на 1 вересня всі регіони України перебувають в "зеленій" зоні карантину, однак дві області перебувають не в межах норми
Про це свідчать дані МОЗ, пише RegioNews.
Відповідно до показників поширення COVID-19 в країні, спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус в Івано-Франківській та Чернігівській областях.
У Вінницькій області, де тривалий час було перевищення по даному показнику, ситуація стабілізувалася - наразі динаміка COVID-госпіталізацій становить в цьому регіоні 32,1%.
Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна становити не більш ніж 50%.
Нагадаємо, в Україні за 31 серпня виявили 2075 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.