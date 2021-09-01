Вчені назвали область, де нині найвищий показник COVID-захворюваності
В одному з регіонів України, за аналізом вчених, спостерігається значне поширення коронавірусної інфекції
Про це пише RegioNews із посиланням на сайт Національної академії наук України.
Так, найвищі показники COVID-заражень наразі зафіксовані в Чернівецькій області.
"Найзагрозливішою є ситуація у Чернівецькій області, де захворюваність найвища", - йдеться у звіті.
Окрім того, у даному регіоні не лише захворюваність найвища, а й має найвищі темпи поширення інфекції.
Зазначено, що кількість позитивних тестів і випадків коронавірусної хвороби за останні два тижні потроїлась, а число госпіталізацій - подвоїлось.
Нагадаємо, в Україні за 31 серпня виявили 2075 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.
Також ми писали про те, що в Україні показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину.