Вчені назвали область, де нині найвищий показник COVID-захворюваності

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В одному з регіонів України, за аналізом вчених, спостерігається значне поширення коронавірусної інфекції

Про це пише RegioNews із посиланням на сайт Національної академії наук України.

Так, найвищі показники COVID-заражень наразі зафіксовані в Чернівецькій області.

"Найзагрозливішою є ситуація у Чернівецькій області, де захворюваність найвища", - йдеться у звіті.

Окрім того, у даному регіоні не лише захворюваність найвища, а й має найвищі темпи поширення інфекції.

Зазначено, що кількість позитивних тестів і випадків коронавірусної хвороби за останні два тижні потроїлась, а число госпіталізацій - подвоїлось.

Нагадаємо, в Україні за 31 серпня виявили 2075 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.

Також ми писали про те, що в Україні показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину.