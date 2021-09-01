08:42  01 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 2075 випадків зараження
09:46  01 вересня
В останній день літа COVID-щеплення отримали понад 150 тисяч українців
08:09  01 вересня
Доба в ООС: зафіксовано вісім порушень, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2021, 08:42 51

COVID в Україні: за добу виявили 2075 випадків зараження

01 вересня 2021, 08:42 51
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 31 серпня виявили 2075 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 268 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Львівська (189), Харківська (177), Донецька (139), Чернівецька (128) і Львівська (121) області.

Всього за добу госпіталізували 874 людини, 44 хворих померли, одужали 925 осіб. Серед захворілих за добу - 153 дитини та 52 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 28 140 осіб, методом ІФА - 8 159 осіб, експрес-тестами - 27 102 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 288 371 людина, з них одужали 2 208 865 осіб, 53 833 хворих померли.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я обіцяють утриматися від введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для працівників навчальних закладів, незважаючи на незначний відсоток вакцинованих працівників.

МОЗ ушпиталення коронавірус пандемія вірус хвороба

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua