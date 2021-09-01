COVID в Україні: за добу виявили 2075 випадків зараження

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В Україні за 31 серпня виявили 2075 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 268 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Львівська (189), Харківська (177), Донецька (139), Чернівецька (128) і Львівська (121) області.

Всього за добу госпіталізували 874 людини, 44 хворих померли, одужали 925 осіб. Серед захворілих за добу - 153 дитини та 52 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 28 140 осіб, методом ІФА - 8 159 осіб, експрес-тестами - 27 102 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 288 371 людина, з них одужали 2 208 865 осіб, 53 833 хворих померли.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я обіцяють утриматися від введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для працівників навчальних закладів, незважаючи на незначний відсоток вакцинованих працівників.